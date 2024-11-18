Зеленський відвідав Покровськ, де тривають найзапекліші бої

Президент України Володимир Зеленський побував у Покровську, одному з найгарячіших напрямків фронту.

Про це повідомила прес-служба голови держави.

"Покровськ. Відвідав розташування 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади, яка обороняє місто. Поспілкувався із захисниками та відзначив нагородами. Напружений напрямок. Тільки завдяки міцності воїнів Схід не окупований тотально Росією. Ворог щоденно отримує відповідь", - розповів він.

Президент заслухав доповідь командира бригади Євгена Ласійчука про ситуацію на передовій та безпеку в Покровську.

Володимир Зеленський / Скриншот

Зеленський привітав сержантів бригад, які захищають Донеччину, із Днем сержанта. Він подякував їм за стійкість, зазначивши, що завдяки їхнім зусиллям Схід України не потрапив під повну окупацію Росії. Зеленський також вручив державні нагороди, зокрема відзнаку «Хрест бойових заслуг» чотирьом військовим.

"Дуже важливо, щоб ви себе берегли, тому що без вас Україна точно не вистоїть. Вдячний за вашу сміливість, ваш досвід", – додав він.

Нагадаємо, Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомляли, що цієї зими окупанти планують зосередитись на захопленні прифронтових українських міст через міські бої. Пропагандист Михайло Звінчук зазначив, що ворог орієнтується на Торецьк, Покровськ та Курахове, а також готується розпочати битву за Покровськ, наближаючись до нього з півдня і південного сходу після захоплення Селидового.

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