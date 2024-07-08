Зеленський почав зустріч із Туском у Польщі: які теми зачеплять

Зокрема, політики підпишуть угоду про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Польщею.

У Варшаві 8 липня розпочалася зустріч президента України Володимира Зеленського з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском.

Про це повідомив Офіс президента України.

Там вказали, що Зеленський і Туск зустрінуться віч-на-віч, а також у розширеному складі за участю делегацій.

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Заплановані переговори про продовження оборонної співпраці, підтримку України на шляху до євроінтеграції та очікування від саміту НАТО, який відбудеться у Вашингтоні.

Сторони також обговорять участь Польщі у відновленні України, розвиток торгівлі та гуманітарну співпрацю.

В ОП анонсували, що Зеленський і Туск підпишуть угоду про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Польщею, а також поспілкуються з журналістами.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що 8 липня Зеленський прибув з візитом до Польщі. За даними журналістів, після зустрічі з Туском у програмі візиту президента України – зустріч із польським колегою Анджеєм Дудою.

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