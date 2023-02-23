Зеленський поділився, чи думав, що війна триватиме ще рік після початку вторгнення

Президент розповів, що в перші дні повномасштабної війни "ми жили однією добою".

Президент Володимир Зеленський зізнався, що не думав про те, що війна в Україні все ще триватиме за рік після початку повномасштабного вторгнення Росії.

Про це глава держави розповів в інтерв'ю BBC.

"Чи я думав, що буде продовжуватись війна за рік після початку повномасштабного вторгнення? Чесно кажучи, ні. Чесно кажучи, не думав, про це не було жодної думки, тому що ми жили однією добою", – пояснив Зеленський.

Він додав, що було відчуття, що країна прокинулася наступного дня – і це вже непогано.

"Завтра ми виборюємо ще новий якийсь клаптик нашої землі – і це вже результат. Тому не було відчуття того, скільки буде продовжуватись війна", – поділився президент.

Він зазначив, що на сьогодні, коли вже деокупована значна частина України, вже більшою є впевненість у тому, "що у нас буде позитивний, переможний результат".

Нагадаємо, напередодні українська розвідка попередила, що до річниці повномасштабного вторгнення Росія може вдатись до чого завгодно, щоб нагадати, яким був початок війни, 24 лютого. Однак Україна готова до будь-якого розвитку подій.

Зауважимо, напередодні очільник ГУР Міноборони Кирило Буданов заявив, що в України є всі шанси для закінчення війни влітку 2023 року з поверненням усіх територій і виходом на кордони 1991 року.

Водночас очільник розвідки не виключив, що вихід на кордони 1991 року може не означати закінчення війни і припустив сценарій Ізраїлю. В такому разі Україні доведеться постійно оборонятися.

Завтра - була війна: що відбувалося за лаштунками влади в останні години перед вторгненням

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