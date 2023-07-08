Зеленський подякував Байдену за новий пакет оборонної допомоги від США

Український президент переконаний, що це - вчасний, масштабний та дуже потрібний пакет оборонної допомоги від США.

Про це глава української держави написав у повідомленні у сервісі мікроблогів Twitter.

"Вдячні американському народові та президенту Джозефу Байдену за рішучі кроки, які наближають Україну до перемоги над ворогом, а демократію – до перемоги над диктатурою. Розширення оборонних спроможностей України дасть нові інструменти для деокупації нашої землі та наближення миру», - йдеться у повідомленні у соцмережі.

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США ввечері, 7 липня, оголосили про новий пакет військової допомоги для України. Його виділяють із запасів Міністерства оборони США. Це вже 42-й пакет військової допомоги для України. Туди увійде бронетехніка та боєприпаси, зокрема касетні.

Нагадаємо, востаннє США оголошували про виділення військової допомоги Україні 27 червня на загальну суму 500 мільйонів доларів. До неї увійшли 30 БМП Bradley, 25 БТР Stryker, а також боєприпаси для HIMARS і Patriot.

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