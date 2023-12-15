Зеленський подякував країнам за пакети підтримки: перелік держав, які нададуть допомогу

Президент України Володимир Зеленський заявив, що пакетів підтримки теж буде більше.

Про це йдеться на сайті глави держави.

"Був хороший саміт з країнами Північної Європи. Наші друзі, я дякую вам за підтримку. Сильні рішення. Данія – новий пакет на мільярд доларів: для захисту неба, артилерія і багато чого ще. Норвегія – новий пакет, понад 400 мільйонів доларів. Зокрема ППО. Фінляндія теж готує новий пакет. Ісландія готує програму довготривалої фінансової підтримки – дуже вагому. Швеція – теж новий пакет. Є сильна заява саміту Україна плюс Північна Європа – іще один політичний снаряд, який наближає нашу перемогу", - зауважив він.

"Візит в Аргентину – фактично перезапускаємо відносини з усім регіоном Латинської Америки. Дякую, що почув чіткі слова підтримки. І, звичайно, Сполучені Штати. Сьогодні я був на базі у Вісбадені в Німеччині, там розташоване командування військ США у Європі та Африці. Потужно. Там наші хлопці – військові. Працюють. Звичайно, були зустрічі з партнерами, які нас посилять. І візит у Вашингтон. Президент Байден, його команда, міністр Остін, генерал Браун. Конгрес – обидві палати, обидві партії. Спікер Джонсон. Я чув слова поваги до нашого народу, до нашої боротьби. Важливі поради. Важливі домовленості. Я дякую всім за підтримку. Продовжимо нашу роботу. І очікуємо, що Конгрес найближчим часом ухвалить необхідне рішення", - додав глава української держави.

"Ми маємо перемогти! Хоч би що відбувалося – ми працюємо, бʼємося та збільшуємо силу – силу нашої прекрасної України. Вірте у свої сили!Слава Україні!", - резюмував український президент.

Нагадаємо, 16 листопада президент США Джо Байден підписав закон про тимчасовий бюджет, який не передбачає допомоги Україні.

Сьогодні стало відомо, що Конгрес США пішов на канікули, не ухваливши допомогу Україні.

Тим часом у Білому домі попередили, що наразі у бюджеті Сполучених Штатів, з якого виділяють допомогу Україні, залишився 1 мільярд доларів.

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