Категорія
Політика
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійна на СходіГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Зеленський подякував Польщі за щоденну допомогу, а Дуді - за особисте лідерство щодо євроінтеграції України

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Зеленський подякував Польщі за щоденну допомогу, а Дуді - за особисте лідерство щодо євроінтеграції України

president.gov.ua

Глава держави зауважив, що злочинні дії РФ проти України мають ознаки геноциду.

Президент Володимир Зеленський висловив подякував польському колезі Анджею Дуді за особисте лідерство у питанні надання Україні членства в ЄС, а також за гуманітарну допомогу, яку Варшава надає нашій країні.

Про це заявив президент у новому відеозверненні 27 лютого.

"Завдяки активній дипломатії домоглися від усіх європейський кран рішення про відключення Росії від SWIFT. Дякуємо президентові Польщі Анджею Дуді за особисте лідерство у питанні надання членства Україні в ЄС. Дуже потрібною є щоденна допомога Польщі нашій країні. Маємо назвати речі своїми іменами - злочинні дії РФ проти України мають ознаки геноциду. Про це я говорив із генсеком ООН - Росія на шляху зла", - сказав глава держави.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до вечора 26 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • втрати особового складу - понад 3000 осіб,
  • танки - близько 100,
  • бойові броньовані машини - близько 540,
  • гармати - 15,
  • ЗРК "Бук" - 1,
  • літаки - 16,
  • вертольоти - 18.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія наносить удари по цивільному населенню:

Наступна публікація