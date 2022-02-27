Зеленський подякував Польщі за щоденну допомогу, а Дуді - за особисте лідерство щодо євроінтеграції України

Глава держави зауважив, що злочинні дії РФ проти України мають ознаки геноциду.

Президент Володимир Зеленський висловив подякував польському колезі Анджею Дуді за особисте лідерство у питанні надання Україні членства в ЄС, а також за гуманітарну допомогу, яку Варшава надає нашій країні.

Про це заявив президент у новому відеозверненні 27 лютого.

"Завдяки активній дипломатії домоглися від усіх європейський кран рішення про відключення Росії від SWIFT. Дякуємо президентові Польщі Анджею Дуді за особисте лідерство у питанні надання членства Україні в ЄС. Дуже потрібною є щоденна допомога Польщі нашій країні. Маємо назвати речі своїми іменами - злочинні дії РФ проти України мають ознаки геноциду. Про це я говорив із генсеком ООН - Росія на шляху зла", - сказав глава держави.