Зеленський подякував Шольцу: 2023-го Zeitenwende треба завершити нашою спільною перемогою

Президент подякував за підтримку України.
Президент Володимир Зеленський подякував німецькому канцлеру Олафу Шольцу за військову допомогу та підтримку України у війні з агресоркою Росією.
Про це глава держави написав у своєму Twitter.
Зеленський наголосив на німецькій політиці "Zeitenwende", що означає "переломний момент", у межах якої підтримка ЗСУ значно збільшилася.
"Зброя, прихисток для понад мільйона українців, україноцентричне головування у G7, фінансова й технічна допомога, статус кандидата на вступ до ЄС. Дякую вам за "цайтенвенде", пане канцлере! У 2023 році ми маємо завершити її нашою спільною перемогою", - зазначив український президент.
Нагадаємо, у своєму новорічному зверненні голова уряду ФРН Олаф Шольц наголосив, що Німеччина буде підтримувати Україну 2023-го. За його словами, країни Євросоюзу та НАТО згуртувались на тлі російської агресії.
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