Зеленський подякував США за новий пакет військової допомоги

Цей пакет є критично важливим саме зараз, коли ворог посилив атаки вздовж лінії фронту.ю

Президент України Володимир Зеленський подякував президенту США Джо Байдену, Конгресу США та обом партіям, а також американському народу за новий пакет військової допомоги.

Про це він повідомив у соціальній мережі.

До нього увійшли вкрай необхідні ракети великої дальності, високоточні артилерійські боєприпаси, протитанкові засоби й інші види озброєнь.

"Цей пакет є критично важливим саме зараз, коли ворог посилив атаки вздовж лінії фронту. Сьогодні в Харкові я на власні очі побачив, наскільки важливо зміцнити наших воїнів, щоб захистити наших людей, наші міста й громади. Свобода – це цінність, якою дорожать обидві наші нації. Щоб захистити її, нам потрібна подальша потужна підтримка з боку Сполучених Штатів та інших союзників", - зауважив очільник української держави.

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Нагадаємо, США здатні швидко змінити ситуацію на Харківському напрямку, якщо дозволять українській армії бити американською зброєю по території Росії.

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