Зеленський подякував Трампу за зустріч у Джидді: подробиці

Зеленський наголосив, що США мають продовжувати тиск на Росію для досягнення результату.

Президент України Володимир Зеленський подякував американській стороні та особисто Дональду Трампу за зустріч у Джидді.

Про це глава держави розповів на спільній з Александером Стуббом пресконференції.

"Окремо хочу подякувати американській стороні, подякувати президенту Трампу за зустріч у житті наших команд. І це була дійсно продуктивна зустріч. Хороша зустріч. Ми сподіваємося, що домовленості про безумовне припинення вогню будуть врешті-решт реалізовані", – зазначив президент.

Зеленський висловив сподівання, що США продовжуватимуть тиск на Росію для досягнення результату.

"Ми сподіваємося, що Америка продовжить працювати і тиснути на Росію так, щоб усе було реалізовано, і ми розглядаємо безумовне повне припинення вогню як один з початкових кроків до миру. Я вірю, що цього року війна може закінчитися достойним миром, але обов'язково потрібні гарантії", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Володимир Зеленський остаточно відповів, чи може Україна визнати окуповані території російськими.

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