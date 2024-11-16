Зеленський подякував Японії за виділення $3 мільярдів у межах ініціативи від G7

Володимир Зеленський і Такеші Івая домовились активізувати реалізацію двосторонньої безпекової угоди, яка була укладена 13 червня в Апулії.

Президент Володимир Зеленський висловив подяку Японії за виділення трьох мільярдів доларів у межах рішення країн "Групи семи" щодо кредиту, який погашатиметься за рахунок доходів від заморожених російських активів.

Про це очільник держави повідомив за підсумками зустрічі з новопризначеним міністром закордонних справ країни Такеші Іваєю, який після формування нового уряду здійснив свій перший двосторонній візит до України.

Окремо Глава держави відзначив, що Такеші Івая відвідав не лише Київ, але й інші українські міста, зокрема Бучу.

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Президент подякував за послідовне підтримання суверенітету й територіальної цілісності України, а також за значну фінансову та гуманітарну допомогу з боку Японії, зокрема за передання нового пакету допомоги нашому енергосектору.

"Ви були на нашому боці з початку повномасштабного вторгнення Росії, ви нам допомагали. Ми високо цінуємо ту допомогу, яку уряд Японії та народ Японії надали Україні. Сума майже 12 мільярдів доларів – це загальна підтримка України під час цієї війни", – сказав Володимир Зеленський.

Окремо Президент подякував за виділення 3 млрд дол. у межах рішення G7 щодо кредиту на 50 млрд дол., який погашатимуть за рахунок доходів від заморожених російських активів.

Президент відзначив тісні відносини між Україною та Японією, а також висловив сподівання на те, що діалог на такому ж високому рівні продовжиться і з новим премʼєр-міністром Японії Шігеру Ішібою.

"У світлі того, що відбувається з втручанням у війну Росії проти України північнокорейських військових, важливо обговорити, як запобігти збільшенню ескалації з боку Росії, уже разом з Північною Кореєю", – сказав він.

Володимир Зеленський і Такеші Івая домовились активізувати реалізацію двосторонньої безпекової угоди, яка була укладена 13 червня в Апулії.

Такеші Івая зазначив, що приїхав до України, щоб засвідчити незмінну позицію: Японія є і буде разом з Україною. Окремо він наголосив, що підтримує зміцнення двосторонніх відносин між країнами заради безпеки.

Серед інших тем переговорів – підтримання Формули миру з боку Японії та її подальше лідерство в імплементації пункту щодо ядерної безпеки, розширення економічної та гуманітарної співпраці, продовження й посилення санкцій проти Росії.

Володимир Зеленський також передав очільнику японського уряду запрошення відвідати Україну.

Очільник японського МЗС прибув до України з неоголошеним візитом

Нагадаємо, лідери G7 зробили заяву на підтримку України.

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