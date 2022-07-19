Зеленський прокоментував обрання керівника САП і міністра соцполітики

Так, Зеленський подякував членам конкурсної комісії з обрання керівника САП.

Про це глава держави сказав у відеозверненні 19 липня.

"Вдячний членам конкурсної комісії з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури за фіналізацію конкурсу. Рішення про переможця затверджено", – прокоментував президент.

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"Призначено й нового міністра соціальної політики України – Оксану Жолнович. Очікую від неї більшої активності в роз'ясненні людям усіх нюансів державної соціальної політики, конкретних прав людей, механізмів виплат та інших можливостей, які надає держава. Також потрібно прискорити осучаснення нормативної бази для соціальної політики, і роль міністра в цьому має бути вагомою", – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, 17 липня Зеленський закликав призначити голову САП і доручив прем'єру запустити конкурс для обрання очільника НАБУ.

19 липня стало відомо, що конкурсна комісія визначила Олександра Клименка переможцем на посаду нового керівника САП.

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