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Зеленський поговорив із держсекретарем США Блінкеном перед розмовою Байдена та Путіна

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Зеленський поговорив із держсекретарем США Блінкеном перед розмовою Байдена та Путіна

Офіс Президента України

Розмовляли, зокрема, про агресію РФ проти України.

Президент України Володимир Зеленський провів заплановану розмову із держсекретарем США Ентоні Блінкеном перед завтрашніми переговорами лідера США Джо Байдена та президента РФ Володимира Путіна.

Про це повідомив Володимир Зеленський у Twitter.

"Узгоджені позиції з Ентоні Блінкеном перед телефонною розмовою президентів Байдена і Путіна. Домовилися продовжувати спільні та узгоджені дії. Вдячні стратегічним партнерам і союзникам за постійну підтримку нашого суверенітету та територіальної цілісності", - написав Зеленський.

Як повідомляли раніше у Білому дому, після розмови з президентом країни-агресорки Володимиром Путіним лідер Сполучених Штатів Америки Джо Байден проведе переговори із українським колегою Володимиром Зеленським. 

Нагадаємо, перемовини російського президента Володимира Путіна та його американського колеги Джо Байдена пройдуть завтра, 7 грудня, захищеним відеозв'язком. Розпочнуться перемовини близько 18:00 за московським часом (ред. - 17:00 за Києвом). Як пишуть російські ЗМІ, все спілкування буде у закритому режимі.

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