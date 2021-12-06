Зеленський поговорив із держсекретарем США Блінкеном перед розмовою Байдена та Путіна

Зеленський поговорив із держсекретарем США Блінкеном перед розмовою Байдена та Путіна

Розмовляли, зокрема, про агресію РФ проти України.

Президент України Володимир Зеленський провів заплановану розмову із держсекретарем США Ентоні Блінкеном перед завтрашніми переговорами лідера США Джо Байдена та президента РФ Володимира Путіна.

Про це повідомив Володимир Зеленський у Twitter.

"Узгоджені позиції з Ентоні Блінкеном перед телефонною розмовою президентів Байдена і Путіна. Домовилися продовжувати спільні та узгоджені дії. Вдячні стратегічним партнерам і союзникам за постійну підтримку нашого суверенітету та територіальної цілісності", - написав Зеленський.

Agreed positions with @SecBlinken before the phone conversation of Presidents Biden and Putin. Agreed to continue joint & concerted action. Grateful to strategic partners & allies for the continued support of our sovereignty & territorial integrity. Nothing about without — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 6, 2021

Як повідомляли раніше у Білому дому, після розмови з президентом країни-агресорки Володимиром Путіним л ідер Сполучених Штатів Америки Джо Байден проведе переговори із українським колегою Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, перемовини російського президента Володимира Путіна та його американського колеги Джо Байдена пройдуть завтра, 7 грудня, захищеним відеозв'язком. Розпочнуться перемовини близько 18:00 за московським часом (ред. - 17:00 за Києвом). Як пишуть російські ЗМІ, все спілкування буде у закритому режимі.

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