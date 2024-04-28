Зеленський поговорив із лідером меншості в Палаті представників – подробиці

Президент України Володимир Зеленський 28 квітня провів телефонну розмову з лідером меншості в Палаті представників Гакімом Джеффрісом. Президент, зокрема подякував за його особисту роль в ухваленні Конгресом закону про допомогу Україні.

Про це глава держави написав у Telegram.

"Відзначив двопартійну підтримку нашої країни в Конгресі та лідерство Президента Байдена. Запросив пана Джеффріса до України", - йдеться у повідомленні.

Володимир Зеленський також розповів про нагальну потребу в посиленні протиповітряної оборони України системами Patriot для захисту українських міст і громад, економіки та критичної інфраструктури від російського повітряного терору.

Нагадаємо, Зеленський назвав кількість систем Patriot, які потрібні Україні для захисту.

Читайте також: