Зеленський поговорив телефоном із фон дер Ляєн: що відомо

Президент України Володимир Зеленський у п'ятнию, 25 листопада, телефоном поговорив президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Про це повідомила пресслужба глави держави у Telegram.

За його словами, політики обговорили "зернову ініціативу" та нові обмеження проти агресорки Росії. Президент наголосив, що ліміт цін на російську нафту має бути дієвим.

Подякував за масштабну фінансову допомогу від ЄС та розпочату роботу над дев'ятим санкційним пакетом", - наголосив Зеленський.

Своєю чергою, президентка Єврокомісії заявила, що ЄС активізує зусилля щодо надання допомоги Україні для відновлення електро- та теплопостачання. З її слів, ЄС готує доставку до України великих пакетів фінансової допомоги від країн-членів блоку та резервів комісії.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі вперше перебуває з візитом в Україні. Сьогодні, 25 листопада, він зустрівся із керівництвом України. Відомо, що британський посадовець представить пакет підтримки на три мільйони фунтів, який передбачає кошти на реконструкцію шкіл, карет швидкої допомоги, допомогу жертвам сексуального насильства.

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