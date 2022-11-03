Зеленський поговорив телефоном з президентом Індонезії: про що йшлося

Президент Володимир Зеленський поговорив телефоном зі своїм колегою з Індонезії Джоко Відодо. Лідери говорили про майбутній саміт G20, який відбудеться на Балі 15-16 листопада.

Про це глава держави написав у своєму Twitter.

Президенти обговорили дію зернової ініціативи, а також майбутній саміту G20.

"Обговорили важливість продовження дії зернової ініціативи. Україна готова й надалі бути гарантом глобальної продовольчої безпеки. Приділили також увагу підготовці до саміту G20", - йдеться у повідомленні Зеленського.

До слова, напередодні президент Індонезії повідомляв, що лідери трьох країн поки що не підтвердили свою участь у зустрічі G20. Втім, він не уточнив про кого йдеться. Відодо казав, що зателефонує їм.

Саміт G-20

Саміт "Великої двадцятки" (G20) відбудеться на Балі 15-16 листопада. Український президен прийняв запрошення на захід. Але Зеленський попередив, що все буде залежати від ситуації з безпекою всередині України та складу учасників саміту.

Планує відвідати G20 і президет-диктатор РФ Володимир Путін. Під час виступу на "Валдаї" він сказав, що Росія точно буде представлена на саміті "Великої двадцятки" "на високому рівні".

Своєю чергою, Україна не задоволена можливою участю Москви у саміті. Зокрема, МЗС вимагає відкликати запрошення президента Росії, а також позбавити її права на членство там.

Тим часом посол України в Японії Сергій Корсунський вважає: якщо диктатора приїде на саміт G20, то його там принизять. За словами дипломата, з Путіним ніхто не розмовлятиме.

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