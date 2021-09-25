Зеленський поговорив телефоном з президентом Єгипту: про що вони розмовляли

Зеленський поговорив телефоном з президентом Єгипту: про що вони розмовляли

Очільники держав поговорили про подальшу співпрацю.

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з главою Арабської Республіки Єгипет Абделем Фаттахом Ас-Сісі. Зокрема, очільники держав поговорили про подальшу співпрацю.

Про це повідомляє пресслужба президента України.

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Так, Зеленський відзначив важливість подальшої співпраці з Єгиптом, який є головним торговельним партнером України в Африці. Він "підтвердив готовність розвивати двосторонні відносини та нарощувати постачання вітчизняної продукції на ринок Арабської Республіки Єгипет".

"Зі свого боку Абдель Фаттах Ас-Сісі наголосив, що його країна зацікавлена у розширенні відносин з Україною в усіх сферах, зокрема у створенні хабу українських компаній та їхній участі в єгипетських індустріальних зонах. З метою інтенсифікації двосторонньої співпраці лідери держав домовились про проведення найближчим часом засідання Міжурядової спільної комісії з економічного та науково-технічного співробітництва між Україною та АРЄ, а також переговорів на рівні міністрів закордонних справ", - йдеться у повідомленні.

Президент Єгипту такж відзначив позитивний розвиток міжлюдських контактів між двома країнами та поінформував, що українці становлять більшість серед іноземних туристів в АРЄ.

Володимир Зеленський своєю чергою подякував за впровадження україномовної гарячої лінії для надання консультативних послуг українським громадянам, які перебувають у Єгипті.

"Окремо президенти обговорили перспективи та конкретні проєкти у сфері військово-технічної співпраці. Президент України наголосив, що незадіяним залишається потенціал співробітництва в космічній галузі", - додали у пресслужбі.

Крім того, Зеленський поінформував президента Єгипту про результати проведення установчого саміту Кримської платформи і запросив його відвідати Україну.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Володимир Зеленський провів телефонну розмову з головою Венеціанської комісії.

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