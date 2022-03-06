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Зеленський поговорив з Джонсоном і Драґі: розмовляли про ядерний тероризм РФ та членство в ЄС

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Зеленський поговорив з Джонсоном і Драґі: розмовляли про ядерний тероризм РФ та членство в ЄС

Офіс Президента України

Український лідер також узгодив з британським прем’єром посилення санкцій проти РФ.

Президент України Володимир Зеленський провів 6 березня телефонні розмови з прем’єром Британії Борисом Джонсоном та прем’єром Італії Маріо Драґі.

Про це голова держави повідомив у Мережі.

"Продовжив діалог з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном. Поінформував про протидію агресору. Засудили ядерний тероризм та воєнні злочини РФ. Обговорили подальше посилення санкцій проти Росії та узгодили наступні спільні кроки", – йдеться у повідомленні.

"Обговорив з прем'єр-міністром Італії Маріо Драґі перебіг протидії загарбницькій агресії. Повідомив про злочинні дії РФ проти цивільних, про ядерний тероризм. Порушив питання підтримки України та розгляду нашої заявки на членство в ЄС", – повідомив Зеленський.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
  • танків ‒ 285 од.,
  • ББМ ‒ 985 од.,
  • артилерійських систем – 109 од.,
  • РСЗВ ‒ 50 од.,
  • засоби ППО ‒ 21 од.,
  • літаків – 44 од.,
  • гелікоптерів – 48 од.,
  • автомобільної техніки ‒ 447 од.,
  • легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
  • цистерн з ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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