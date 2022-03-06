Зеленський поговорив з Джонсоном і Драґі: розмовляли про ядерний тероризм РФ та членство в ЄС

Зеленський поговорив з Джонсоном і Драґі: розмовляли про ядерний тероризм РФ та членство в ЄС

Український лідер також узгодив з британським прем’єром посилення санкцій проти РФ.

Президент України Володимир Зеленський провів 6 березня телефонні розмови з прем’єром Британії Борисом Джонсоном та прем’єром Італії Маріо Драґі.

Про це голова держави повідомив у Мережі.

"Продовжив діалог з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном. Поінформував про протидію агресору. Засудили ядерний тероризм та воєнні злочини РФ. Обговорили подальше посилення санкцій проти Росії та узгодили наступні спільні кроки", – йдеться у повідомленні.

"Обговорив з прем'єр-міністром Італії Маріо Драґі перебіг протидії загарбницькій агресії. Повідомив про злочинні дії РФ проти цивільних, про ядерний тероризм. Порушив питання підтримки України та розгляду нашої заявки на членство в ЄС", – повідомив Зеленський.