Зеленський поговорив з Джонсоном: які теми зачепили

Зеленський поговорив з Джонсоном: які теми зачепили

Президент України Володимир Зеленський провів 30 квітня телефонну розмову з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном. Зокрема, сторони обговорили подальшу оборонну підтримку України.

Окрім того, Зеленський розповів Джонсону про ситуацію в заблокованому Маріуполі.

Про це глава держави написав у Мережі.

"Підтримую постійний контакт з прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном. Розповів про ситуацію на полі бою та в заблокованому Маріуполі. Обговорили оборонну підтримку України та необхідні дипломатичні зусилля для досягнення миру", – йдеться у повідомленні українського президента.

Нагадаємо, цього ж дня Зеленський обговорив з президентом Франції Еммануелем Макроном оборонну співпрацю між державами.

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