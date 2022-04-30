Категорія
Політика
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Зеленський поговорив з Джонсоном: які теми зачепили

Дата публікації
Перегляди
1308
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Зеленський поговорив з Джонсоном: які теми зачепили

Президент України Володимир Зеленський провів 30 квітня телефонну розмову з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном. Зокрема, сторони обговорили подальшу оборонну підтримку України.

Окрім того, Зеленський розповів Джонсону про ситуацію в заблокованому Маріуполі.

Про це глава держави написав у Мережі.

"Підтримую постійний контакт з прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном. Розповів про ситуацію на полі бою та в заблокованому Маріуполі. Обговорили оборонну підтримку України та необхідні дипломатичні зусилля для досягнення миру", – йдеться у повідомленні українського президента.

Нагадаємо, цього ж дня Зеленський обговорив з президентом Франції Еммануелем Макроном оборонну співпрацю між державами.

Президент Індонезії запросив Зеленського та Путіна на саміт "Великої двадцятки" (жестовою мовою)

Президент Індонезії запросив Зеленського та Путіна на саміт "Великої двадцятки" (жестовою мовою)

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Наступна публікація