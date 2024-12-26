Зеленський поговорив з главою "братньої" до РФ країни: подякував за фінансову підтримку

Президент Володимир Зеленський сьогодні, 26 грудня, провів телефонну розмову із президентом Сербії Александром Вучичем.

Про це обидва лідери повідомили у соцмережах.

Зеленський заявив, що вони обговорили розвиток відносин між нашими країнами. Він подякував Сербії за фінансову та гуманітарну підтримку.

"Скоординували наші зусилля на спільному шляху до ЄС. На початку цього тижня я прийняв вірчі грамоти в нового посла Сербії. Вірю, що відновлення повноцінної роботи дипломатичної установи, очолюваної послом, сприятиме розвитку нашої співпраці", – сказав Зеленський.

Президент Вучич своєю чергою привітав український народ із новорічними святами й висловив сподівання на якнайшвидший мир.

"Змістовна та добра розмова з президентом України Володимиром Зеленським з усіх важливих питань двосторонньої співпраці. Нещодавно Сербія відновила своє посольство в Києві, сподіваючись, що його робота сприятиме покращенню відносин. Ми розглянули європейський шлях наших країн, а також можливість більш частих двосторонніх візитів у майбутньому", – повідомив очільник Сербії.

Нагадаємо, президента Вучича в Європі часто звинувачують у намаганні "всидіти на двох стільцях". Сербія досі не запровадила санкції проти Росії, і намагається підтримувати з нею відносини, і водночас не сваритися із Заходом.

ТСН.ua писав, чому багато сербів традиційно та історично мають проросійські настрої. Зокрема, чимало сербських найманців воюють на боці РФ проти України ще від 2014 року.

Недавно сербські ЗМІ зауважили, що Вучич вперше не привітав Путіна з днем ​​народження 7 жовтня. Тим не менше, 20 жовтня президент Сербії поговорив з Путіним уперше від початку повномасштабної війни.

Раніше Financial Times повідомляло, що "братня" до Росії Сербія таємно постачає Україні боєприпаси.

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