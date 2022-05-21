Зеленський поговорив з прем’єром Італії: які теми зачепили

Зеленський поговорив з прем’єром Італії: які теми зачепили

Президент України Володимир Зеленський 21 травня порозмовляв телефоном з прем'єром Італії Маріо Драґі.

Зокрема, політики говорили про необхідність прискорення 6-го пакету санкцій проти Росії.

Про це український президент написав у Мережі 21 травня.

"Провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Італії Маріо Драґі за його ініціативою. Говорили про оборонну співпрацю, необхідність прискорення 6-го пакету санкцій та розблокування українських портів", – йдеться у повідомленні.

"Дякуємо за беззастережну підтримку України на шляху до ЄС", – додав Зеленський.

Згодом у своєму відеозверненні глава держави додав, що у розмові з прем'єром Італії основну увагу вони приділили ситуації на полі бою і тому, як можна пришвидшити перемогу України.

Нагадаємо, 21 травня Зеленський повідомив, що Росія заблокувала майже всі порти та всі морські можливості експорту України. Тож на сьогодні розглядаються різні шляхи розблокування портів, зокрема й військовий.

Який є курс і місце України в світі: інтерв'ю Зеленського 21 травня - ТСН

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