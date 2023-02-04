Зеленський поговорив з Сунаком та назвав теми розмови

Президент України Володимир Зеленський провів 4 лютого телефонну розмову з прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком.

Про це український лідер повідомив у Мережі.

Зокрема, Зеленський подякував Сунаку за початок тренувань українських військових на танках Challenger 2.

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"Також говорили про подальше розширення спроможностей української армії, різнобічну підтримку України на коротку та довгу перспективу. Окремо підкреслив: представникам агресора не місце на майбутній Олімпіаді у Парижі", – йдеться в заяві глави держави.

Нагадаємо, як анонсував британський міністр оборони Бен Воллес, передані Україні танки Challenger 2 прибудуть на фронт до літа.

Разом з тим в уряді Великої Британії пояснили, що не передаватимуть Україні свої винищувачі через тривалий час підготовки пілотів. Йдеться про два роки.

Міністр оборони України Олексій Резніков 4 лютого повідомив, що зовсім невдовзі прибудуть "дуже багато" танків від іноземних партнерів.

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