Зеленський поговорив з Сунаком та назвав теми розмови

Сторони обговорили розширення спроможностей української армії.
Президент України Володимир Зеленський провів 4 лютого телефонну розмову з прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком.
Про це український лідер повідомив у Мережі.
Зокрема, Зеленський подякував Сунаку за початок тренувань українських військових на танках Challenger 2.
"Також говорили про подальше розширення спроможностей української армії, різнобічну підтримку України на коротку та довгу перспективу. Окремо підкреслив: представникам агресора не місце на майбутній Олімпіаді у Парижі", – йдеться в заяві глави держави.
Нагадаємо, як анонсував британський міністр оборони Бен Воллес, передані Україні танки Challenger 2 прибудуть на фронт до літа.
Разом з тим в уряді Великої Британії пояснили, що не передаватимуть Україні свої винищувачі через тривалий час підготовки пілотів. Йдеться про два роки.
Міністр оборони України Олексій Резніков 4 лютого повідомив, що зовсім невдовзі прибудуть "дуже багато" танків від іноземних партнерів.
Читайте також: