Зеленський поговорив з Трюдо: одна з тем – безпекові гарантії для України

Зеленський поговорив з Трюдо: одна з тем – безпекові гарантії для України

Президент розповів, як російська армія обстрілює українську цивільну інфраструктуру.

Президент України Володимир Зеленський провів 22 березня переговори з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Сторони, зокрема, розмовляли про останні обстріли російськими військами цивільної інфраструктури.

Про це голова держави повідомив у Мережі.

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"Провів перемовини з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Повідомив про останні обстріли Росією цивільної інфраструктури, гуманітарну катастрофу, насамперед у Маріуполі. Обговорили мирний процес, важливість дієвих безпекових гарантій для України. Лідерство Канади у підтримці України важливе!" – йдеться у повідомленні Зеленського.

Нагадаємо, Трюдо полетить до Бельгії, аби залучити лідерів ЄС, НАТО та G7 до підтримки погодженої реакції на російське вторгнення до України.