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Зеленський поговорив зі Столтенбергом: двері НАТО для Україні відчинені

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Зеленський поговорив зі Столтенбергом: двері НАТО для Україні відчинені

Associated Press

Генсек НАТО висловив рішучу підтримку Україні перед російською агресією.

Президент України Володимир Зеленський 19 січня провів телефонний розмову з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Про це повідомляє український президент на своїй сторінці у Twitter.

Під час розмови Зеленський та генсек НАТО обговорили можливу участь України у червновому саміті Альянсу. Очільник України наголосив на тому, що "двері НАТО для Україні відчинені".

"Обмінялися інформацією та поглядами на необхідні дипломатичні зусилля для стабільності у Європі. Обговорили підготовку до червневого саміту НАТО й можливу участь у ньому. Політика відкритих дверей залишається незмінною", - написав Зеленський.

Своє чергою Столтенберг під час бесіди висловив рішучу підтримку Україні перед російською агресією і що НАТО готова до подальшого діалогу з Росією. Крім того, він закликав РФ негайно відвести війська від український кордонів.

"Союзники закликають Росію до негайної деескалації. Ми готові до подальшого діалогу з Росією, але не підемо на компроміс щодо ключових принципів", - написав на своїй сторініці у Twitter генсек.

Нагадаємо, НАТО незабаром надішле свої письмові пропозиції у відповідь на вимоги Росії щодо так званих "гарантій безпеки". Пропозиції Альянсу передбачають серйозні переговори щодо контролю над озброєннями та заходи прозорості.

Слід зазначчити, 12 січня, після засідання Ради НАТО-Росія у Брюсселі, генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору Єнс Столтенберг заявив про відмову йти на ультиматум Росії щодо приймання України до Альянсу.

Також Єнс Столтенберг повідомив, що Альянс може посилити присутність на території союзників на сході у разі нападу РФ на Україну. Крім того, він наголосив, що НАТО фіксує подальшу присутність російських військ на кордоні з Україною. У зв'язку з чим Росію закликали "негайно здійснити деескалацію ситуації навколо України".

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