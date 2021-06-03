Зеленський похвалився, що вже декілька країн замовили концепт "Дії"

В українському досвіді переведення державних послуг в онлайн зацікавилися вже декілька країн.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вже декілька країн замовляють в України концепт порталу державних послуг "Дія".

Про це він розповів 3 червня під час засідання Палати місцевих влад Конгресу місцевих та регіональних влад у Хмельницьку.

"Сьогодні зранку ми спілкувалися з міністром цифровізації нашої країни Михайлом Федоровим, і він сказав, що вже декілька країн замовляють у нас концепт "Дії". Тому хочу вам сказати, ми не завжди позаду, ми рухаємось уперед", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, уже від 17 травня українцям стали доступними понад 30 сервісів у смартфоні. Так, на порталі чи в застосунку "Дія", зокрема, можна змінити місце реєстрації, відкрити ФОП, поставити цифровий підпис. Про те, як будуть працювати нові послуги розповів віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. ТСН.ua зібрав в одному матеріалі все найголовніше.

Україна стала першою в світі країною, яка запустила цифрові паспорти і стала четвертою країною в Європі, яка запустила цифрові водійські посвідчення та електронний технічний паспорт. Портал "Дія" включає в себе всі електронні послуги, які сьогодні існують в державі і кожна нова послуга додається саме на цей портал.

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