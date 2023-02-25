Зеленський показав свою кімнату в ОП і гардероб з піджаком, який чекає на перемогу (відео)

Глава держави вже рік живе в маленькій кімнатці у приміщенні Офісу президента.

Президент України Володимир Зеленський показав кімнату в Офісі президента, у якій він живе вже рік – від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Про це йдеться в авторському проєкті Дмитра Комарова "Рік" на 1+1.

Президент показав своє невелике ліжко в ОП, на якому спить від 24 лютого 2022 року. У невеличкій кімнатці розміщені також туалетний столик з дзеркалом та рукомийником, крісло, кавовий столик, телевізор та гардеробна.

"В мене тут є маленький гардероб. Там однаковий одяг. Ось, у чому я ходжу", – сказав Зеленський, показавши одяг здебільшого кольору хакі.

Він також дістав із гардеробу свій піджак, який востаннє одягав у перший день повномасштабного вторгнення Росії.

"Це ж символ. Це означає, що скоро закінчиться війна, скоро ми переможемо. Так що будемо використовувати його", – зазначив президент.

Комаров уточнив, чи піджак чекає перемоги? На це Зеленський із широкою усмішкою відповів: "Так. Та буде, все буде".

Нагадаємо, раніше Зеленський розповів, що після початку повномасштабної війни перейшов винятково на мілітарний одяг, адже бути в костюмі під час війни було б дуже дивно, незручно та незрозуміло. Водночас президент зізнався, що класичний костюм одягне після перемоги у війні.

Велика пресконференція Зеленського: Україна переможе Росію на полі бою

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