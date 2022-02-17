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Зеленський показав, як на катері прямує Азовським морем до зони ООС (відео)

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Зеленський показав, як на катері прямує Азовським морем до зони ООС (відео)

instagram.com/zelenskiy_official

Президент запевнив, що українські військові надійно оберігають державні кордони.

Президент України Володимир Зеленський на тлі активізації обстрілів на Донбасі повідомив, що 17 лютого вирушив в район проведення ООС.

Про це він написав у своєму Instagram

На своїй сторінці президент розповів, що перебуває з робочою поїздкою на сході України, опублікувавши відповідні світлини.

"Донеччина, другий день. Вийшли в акваторію Азовського моря. Наші військові надійно оберігають державні кордони і територію України як на суші, так і в морі", - написав президент у публікації.

Також Зеленський опублікував історію з відео і написав: "Катерами прямуємо до району проведення ООС". Згодом з'явилася ще одна публікація, в якій президент повідомив, що вивчає порядок бойового патрулювання і систему охорони державного кордону.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 16 лютого, у День єднання, відвідав Маріуполь на Донеччині, де виступив перед українськими військовослужбовцями та правоохоронцями.

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