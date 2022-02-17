Зеленський показав, як на катері прямує Азовським морем до зони ООС (відео)

Зеленський показав, як на катері прямує Азовським морем до зони ООС (відео)

Президент запевнив, що українські військові надійно оберігають державні кордони.

Президент України Володимир Зеленський на тлі активізації обстрілів на Донбасі повідомив, що 17 лютого вирушив в район проведення ООС.

Про це він написав у своєму Instagram.

На своїй сторінці президент розповів, що перебуває з робочою поїздкою на сході України, опублікувавши відповідні світлини.

"Донеччина, другий день. Вийшли в акваторію Азовського моря. Наші військові надійно оберігають державні кордони і територію України як на суші, так і в морі", - написав президент у публікації.

Також Зеленський опублікував історію з відео і написав: "Катерами прямуємо до району проведення ООС". Згодом з'явилася ще одна публікація, в якій президент повідомив, що вивчає порядок бойового патрулювання і систему охорони державного кордону.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 16 лютого, у День єднання, відвідав Маріуполь на Донеччині, де виступив перед українськими військовослужбовцями та правоохоронцями.

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