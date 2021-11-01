Зеленський полетів до Великої Британії, де виступить на конференції щодо зміни клімату: подробиці

Також запланована низка зустрічей Володимира Зеленського з лідерами інших держав.
Президент України Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою прибув до Великої Британії для участі в конференції ООН з питань зміни клімату COP26, яка відбудеться в місті Глазго.
Про це інформує Офіс президента у Telegram-каналі.
Глава української держави виступить на конференції у понеділок, 1 листопада.
"Також запланована низка зустрічей Володимира Зеленського з лідерами інших держав", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що очільник Китайської народної республіки Сі Цзіньпін не братиме участі в конференції ООН зі зміни клімату в британському Глазго на початку листопада 2021 року.
Організатори дійства в Великій Британії побоюються, що таке рішення Китаю залишитися осторонь може стати прелюдією до відмови Пекіна ставити нові цілі в сфері зміни клімату в умовах енергетичної кризи.
Зауважимо, що конференція ООН по боротьбі зі зміною клімату відбудеться з 31 жовтня по 12 листопада 2021 року. Поки очікується, у заході візьмуть участь делегати з майже 200 країн світу.
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