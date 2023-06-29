Зеленський пообіцяв, що Україна в НАТО гарантуватиме, що в регіоні пануватимуть мир і свобода

Україна посилюватиме партнерства й альянси, у яких бере участь; зокрема, завдяки єднанню вже зробила сильнішим Європейський Союз і зміцнить НАТО.

Адже після перемоги Україна буде донором безпеки для всієї Європи та світу.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив, представляючи орієнтири Української доктрини на пленарному засіданні Верховної Ради з нагоди Дня Конституції України, - пише сайт глави держави.

«Україна завжди робила й робитиме ставку на альянси. Росія ж розглядає всіх своїх сусідів як рабів або ворогів. Очевидно, що світ є й буде на нашому боці. Очевидно, що Україна посилює й посилюватиме партнерства та альянси, у яких бере участь», – наголосив глава держави у виступі.

За словами Володимира Зеленського, Україна вже історично зміцнила Євросоюз і надала європейському єднанню такої сили, якої в нього ніколи не було.

«Кожен постулат, заради якого був створений Євросоюз, на сьогодні працює по максимуму за весь час його існування. Європейські цінності ще ніколи не були такими дієвими, як зараз. Український компонент – це те, чого не вистачало Євросоюзу. І це вже не мрія – це реальність», – акцентував він.

Президент нагадав, що Україна здобула статус кандидата на вступ до Євросоюзу, а цьогоріч має розпочати діалог щодо повноправного членства в ЄС.

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«Ми всі маємо розглядати Європейський Союз для України не лише як ціннісне та економічне єднання, а і як безпеку для України. Євросоюз – це економічна та інституційна безпека для України. А Україна для Євросоюзу – це чинник єднання», – зазначив Володимир Зеленський.

Глава держави також заявив, що вступ України в НАТО ліквідує дві фундаментальні слабкості Альянсу: сумніви щодо реального застосування 5-ї статті Північноатлантичного договору й думку, нібито Альянс має агресивні цілі.

«Зараз ми є реципієнтом безпекової допомоги. Але Україна перемоги буде донором безпеки для нашого регіону, для всієї Європи, усього світу. І вже зараз Україна є донором моральної сили. Кожен, хто дієво співпрацює з Україною, стає співзахисником міжнародного порядку та загальнолюдських цінностей», – сказав Президент.

За його словами, уже зараз ніхто не сумнівається, що Україна здатна захистити себе та своїх союзників.

«По-друге, кожен у світі бачив, що війна Росії проти України є неспровокованою та злочинною – загарбницькою, геноцидною. Вступ України в НАТО буде потужним сигналом світу, що це Альянс, який захищає й захистить, і це Альянс, який має досвід переможців і моральну перевагу переможців – переможців у цілком справедливій обороні», – акцентував Володимир Зеленський.

На його переконання, після перемоги України над агресором союзники хотітимуть, щоб українські бойові бригади розміщувалися на землі наших сусідів.

«Бо Україна – це країна сили, усі це бачать. НАТО гарантуватиме безпеку для України, а наші сили оборони й безпеки гарантуватимуть безпеку та захист для інших членів НАТО», – сказав Президент.

Щоб це стало реальністю, на переконання глави держави, потрібно, аби всі наші партнери в Альянсі перестали озиратися на Кремль при ухваленні своїх важливих рішень, адже перемога України звільнить світ від проблеми небезпечної Росії.

За його словами, незалежно від того, як розвиватиметься глобальний порядок денний щодо РФ, Україна матиме необхідну зброю, щоб захистити себе й союзників від будь-яких російських посягань на наш суверенітет і безпеку людей.

«Як повноправний член НАТО Україна гарантуватиме, що повсюдно в нашому регіоні пануватимуть мир і свобода», – переконаний Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що раніше Зеленський заявив, що у Білорусі замало "вагнерівців" для нападу на Україну.

Додамо, що Зеленський пояснив, чому Росії вигідно, щоб Україна була в НАТО, та висміяв Путіна через бункери.

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