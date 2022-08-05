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Зеленський попередив про небезпечну ситуацію на енергоринку через газовий шантаж Росії

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Зеленський попередив про небезпечну ситуацію на енергоринку через газовий шантаж Росії

Фото: Associated Press

Замість того, щоб постачати газ на територію Європи згідно з контрактами, Росія навіть просто спалює його – і вже не один тиждень.

На енергоринку і особливо для європейських споживачів ситуація продовжує бути дуже небезпечною через цинічний і прорахований газовий шантаж Росії.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 5 серпня.

"Замість того, щоб постачати газ на територію Європи згідно з контрактами, Росія навіть просто спалює його – і вже не один тиждень. Для чого вона це робить? Щоб ціни в Європі ще більше зросли, щоб звичайні європейці ще більше постраждали і щоб усім на континенті було ще складніше підготуватися до зими. Це прояв свідомої антиєвропейської політики, антилюдської політики Росії і наслідок старих помилок європейців, які не хотіли бачити, що "Газпром", російські газопроводи в обхід України – це така ж зброя для Росії, як танки, як артилерія, а мішень для них – кожен з нас, кожен в Європі", - зазначив Зеленський.

Президент України наголосив, що нині важливо об'єднатися і разом захищатися.

"І захищатися зараз – ми маємо всі разом. Разом – готуватися до нового опалювального сезону. Разом – відповідати на будь-які провокації Росії в енергосфері. Разом – напрацьовувати санкційні кроки у відповідь на російський шантаж і терор", - підсумував він.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що окупанти створили чергову надзвичайно ризиковану ситуацію для всієї Європи – вони обстріляли Запорізьку атомну електростанцію, причому двічі за день. Це найбільша атомна станція на нашому континенті. І будь-які обстріли цього об’єкта – це відвертий і зухвалий злочин, це акт терору.

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