Зеленський попередив про загрозу світової війни, якщо Китай підтримає Росію

Зеленський закликав Пекін підтримати українську формулу миру і вплинути на РФ у питаннях ядерної безпеки.

Якби Китай вступив у союз з Росією і підтримав агресію Путіна проти України, почалася б світова війна.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Die Welt.

"Китайське питання надзвичайно складне. Для нас важливо, щоб Китай не підтримував РФ у цій війні. Насправді я хотів би мати його на нашому боці. Однак я не думаю, що на даний момент це можливо. Проте я бачу можливість для Китаю зробити прагматичну оцінку того, що тут відбувається. Бо якби Китай вступив у союз з Росією, то спалахнула б світова війна, і я думаю, що Китай це усвідомлює", – сказав Зеленський.

Він нагадав, що КНР зобов'язувалася поважати територіальну цілісність України після того, як Київ відмовився від ядерної зброї, підписавши Будапештський меморандум.

"Є старі домовленості, гарантії безпеки, які були наслідком Будапештського меморандуму і на які потім пішли інші країни. У той час було чітке зобов’язання Китаю захищати територіальну цілісність України. Ядерна безпека є першим питанням, у якому Китай повинен відігравати роль разом зі Сполученими Штатами та деякими державами-членами ЄС. І не лише як запорука безпеки України, а й усього світу. Тому вони не можуть просто поводитися нейтрально, як це було досі. Китай повинен підтримати формулу миру, яку ми пропонуємо, і виступати за гарантії безпеки. Це питання ядерної безпеки, тому що росіяни взяли під контроль нашу АЕС. Це серйозна загроза, яку ніхто не може відвернути, навіть МАГАТЕ", – зазначив глава держави.

Водночас Зеленський запевнив, що наразі не бачить ознак військової підтримки Росії від Пекіна.

Чи постачатиме Пекін зброю до РФ

Раніше у США, з посиланням на дані власної розвідки, попередили, що Пекін серйозно наблизився до межі надання Москві летальної військової допомоги. Зокрема, на Мюнхенській безпековій конференції про це говорив держсекретар США Ентоні Блінкен.

Постійна представниця США в ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що Китай перетне "червону лінію", якщо наважиться надати зброю для РФ.

Свожю чергою Китай різко відреагував на заклик США не постачати зброю РФ, заявивши, що Штати "не мають права читати лекції".

Тим часом, очільник МЗС КНР прибув із візитом до Москви, чим ще більше занепокоїв Захід та Україну.