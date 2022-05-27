Зеленський попередив світ про катастрофічне зростання цін, яке стане очевидним вже в липні

Зеленський попередив світ про катастрофічне зростання цін, яке стане очевидним вже в липні

Президент України Володимир Зеленський заявив, що через розв’язану Росією війну світові загрожує катастрофічне зростання цін на продовольство. Вже в липні 2022 року стане очевидно, що катастрофа наближається.

Глава держави нагадав, що на сьогодні Росія перекрила доступ до портів у Чорному морі та окупувала українське узбережжя Азовського моря, що призвело до закриття традиційних маршрутів торгівлі.

Про це Зеленський сказав у зверненні до політиків і народу Індонезії 27 травня.

Він уточнив, що наразі 22 млн тонн зернових розташовані у сховищах, і Україна не може скерувати їх на світовий ринок, де вони необхідні.

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"Вже відчувається, що ціни на зернові, а згодом і інше продовольство можуть катастрофічно зрости. І вже урядам країн-експортерів продовольчих товарів доведеться приймати рішення щодо закриття експорту тієї чи іншої агропродукції зі своїх країн, щоб утримати внутрішні ціни від вибухового зростання", – наголосив президент.

За його словами, вже в липні, коли в багатьох країнах закінчаться запаси торішнього врожаю, стане очевидним, що катастрофа справді наближається.

"Погляньте на ціни просто зараз у магазинах, їхнє зростання – це провісник того, що обов'язково вдарить по людях, якщо нічого не зміниться. Це провісник злиднів для бідних та збідніння середнього класу", – зауважив Зеленський.

"Тільки уявіть собі, яким політичним хаосом це може закінчитися в деяких регіонах. І це я навів лише один аспект того, як війна, розв'язана Росією, впливає на весь світ. А таких аспектів, крім загрози голоду, хаосу, дійсно багато", – додав глава держави.

Нагадаємо, влада Китаю закликала забезпечити безперешкодний експорт українського зерна. Для цього КНР пропонує у найкоротші терміни створити "зелений коридор".

Росія шантажує світ голодом без українського зерна і вимагає від США зняти санкції

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