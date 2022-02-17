Зеленський попросив про можливість поговорити з Путіним – прем’єр Італії

З таким проханням український президент звернувся і до інших лідерів Євросоюзу.

Прем'єр-міністр Італії Маріо Драґі заявив, що президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови попросив про можливість поспілкуватися з президентом РФ Володимиром Путіним.

Про це голова італійського уряду розповів 17 лютого у Брюсселі після неформальної зустрічі лідерів Євросоюзущодо ситуації на кордоні України та РФ, повідомляє blogsicilia.it.

Драґі сказав, що необхідно тримати діалог максимально відкритим.

"Зеленський під час телефонної розмови, яку ми вчора (16 лютого – ред.) провели, попросив про можливість поговорити з президентом Путіним, щоб побачити, чи зможе Італія допомогти йому на цьому фронті. Таке ж прохання було зроблено до інших за столом сьогодні", – сказав прем'єр Італії.

Він додав, що мета – аби Путін і Зеленський "сиділи за одним столом" і, "очевидно, це буде непросто".

Нагадаємо, 17 лютого Зеленський висловив готовність провести переговори з Путіним у "будь-якому форматі". На це речник президента РФ Дмитро Пєсков відповів, що українського сторона "ніколи не говорила, навіщо саме" така зустріч потрібна.

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