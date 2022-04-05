Зеленський порадив "скабєєвим, вечірнім мудодзвонам, фронтовим брехунам та їхнім керівникам у Москві" помізкувати про кінець життя

"Настане час, коли й кожен росіянин дізнається всю правду про те, хто з їхніх співгромадян убивав", - підкреслив Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський зауважив, що українці знають про нову стару тактику російських пропагандистів, які намагаються постійно відкидати звинувачення проти російських військових.

Про це під час звернення вночі проти 5 квітня заявив президент України Володимир Зеленський. Відповідне відео з'явилося у Telegram-каналі українського президента.

"Чому нову стару? Все просто. Бо таку ж тактику вони застосували, коли окупанти збили малайзійський «Боїнг» над Донбасом. Вони звинувачували Україну. Навіть придумували різні конспірологічні нібито пояснення. Дійшли й до того, що навіть стверджували, ніби трупи "підкинули" на борт літака перед тим, як він упав.

Зараз вони роблять приблизно те саме. Так само брешуть. Намагаються спотворювати факти. Але, як і тоді, у них нічого не вийде. Вони не зможуть обманути весь світ», - зауважив Зеленський.

"Настане час, коли й кожен росіянин дізнається всю правду про те, хто з їхніх співгромадян убивав. Хто наказував. Хто заплющував очі на вбивства. Ми все це встановимо. І зробимо глобально відомим. Зараз 2022 рік. І в нас є набагато більше інструментів, ніж у тих, хто притягав до відповідальності нацистів після Другої світової війни", - додав він.

"Маємо усвідомлювати також і те, що після розголосу про масові вбивства цивільних на Київщині окупанти можуть по-іншому ставитися до своїх злочинів на іншій території нашої держави, куди вони зайшли. Вони вже запускають брехливу кампанію, щоб заховати власну провину у масових вбивствах цивільних людей у Маріуполі. Вони зроблять десятки постановчих інтервʼю, перемонтованих записів, будуть спеціально вбивати людей так, щоб це виглядало, ніби їх убив хтось інший.

Імовірно, тепер окупанти будуть намагатися сховати сліди своїх злочинів. Вони не зробили цього в Бучі, коли відступали. Але на іншій території це можливо", - підкреслив президент.

"Я хочу сказати одразу: кожна нормальна людина у світі розуміє, хто приніс війну і масові смерті на українську землю. Є безліч доказів того, що саме російські війська знищують мирні міста. Викрадають, катують, вбивають мирних людей. Тому російським пропагандистам та їхнім керівникам зараз може вдатися лише одне: напрацювати на вирок майбутнього трибуналу, який буде подібним до вироку Юліусу Штрайхеру, одному з ідеологів нацизму, головному редактору тижневика "Дер Штюрмер". Він був страчений за антисемітську пропаганду й заклики до геноциду. У наш час вже не страчують. Але всім скабєєвим, вечірнім мудодзвонам, фронтовим брехунам та їхнім керівникам у Москві варто запамʼятати: фінал вашого життя буде за ґратами. У кращому разі", - наголосив український лідер.

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