Зеленський прирівняв питання вступу України в НАТО до трагедії в Афганістані: деталі

Питання потенційного членства України в НАТО не можна виключати з процесу переговорів щодо "завершення війни". Припинення війни в Україні може призвести до ситуації, схожої до тієї, що склалася в Афганістані 2021-го. Навряд чи хтось зацікавлений у повторенні подібних подій.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю ARD.

Коментуючи заяви США про те, що Україна не може вступити до Північноатлантичного Альянсу, український президент сказав, що не можна так просто знімати такі процеси з порядку денного. Тактика, яка включала "відсутність поваги до людського життя", призвела до трагедії в Афганістані.

"Ви не можете просто прибрати це зі столу. Це так не працює. Я не думаю, що хтось зацікавлений в Афганістані 2.0", - наголосив Зеленський.

Тактика, яка включала "відсутність поваги до людського життя", призвела до трагедії в Афганістані. Йдеться про те, Штати і західні союзники 2020-го, коли президентом був Дональд Трамп, ухвалили рішення про виведення військ з Афганістану. Реалізовано воно було вже за президента Джо Байдена 2021-го. Тоді США довелося хаотично виводити війська з країни, а Талібан швидко захопив столицю Кабул і взяв владу в Афганістані.

"Тож є досвід того, що відбувається, коли хтось закінчує щось, не продумавши, і дуже швидко відступає", - сказав він.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що у жодному разі не зніме членства країни в Північноатлантичному альянсі зі столу переговорів. За словами президента, мовляв, зараз саме російський "фюрер" "має вирішальне слово - кому бути в НАТО, кому ні".

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