Зеленський порівняв війну в Україні з пандемією COVID-19 і розкритикував Угорщину

Президент Зеленський вважає, що між війною в Україні і світовою пандемією коронавірусу можна провести аналогії.

Президент Володимир Зеленський порівняв світову пандемію COVID-19 з війною в Україні.

Про це глава держави сказав під час розмови в Українському домі в Давосі.

"Хтось (якісь країни — Ред.) раніше, а хтось пізніше отримав вакцини. А потім всі зрозуміли і почали об'єднуватися, тиснути на свою владу. Адже коли хворіють всі — лікувати треба всіх. Тому приклад — COVID-19 і розповсюдження такої самої трагедії, агресії Росії. Ми знаємо, де вона розпочалася, але не знаємо, де закінчиться", — зазначив Зеленський.

Президент припустив, що наступними жертвами агресії Росії можуть стати країни Балтії, Польща і навіть Угорщина та Німеччина.

"Вона пройде Угорщиною, яка підіграє Росії, або там залишиться. Ніхто не знає. Багато держав, які в роки Другої світової війни підігравали і домовлялися з Німеччиною за спинами у Європи про своє мирне існування і нейтральність — що потім отримали. У них що, були особливі євреї? Ні, постраждали тоді всі. А потім Бабин Яр — 100 тис. закатованих, не лише євреїв. Кожен п'ятий українець загинув у Другій світовій війні", — сказав глава держави.

Зеленський наголосив, що для окупації не існує поняття відстані і тому потрібно від самого початку зупиняти будь-якого агресора.

Нагадаємо, у Давосі розпочався Всесвітній економічний форум.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що війна закінчиться перемогою України, адже іншого виходу просто немає.

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