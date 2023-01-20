Зеленський порозмовляв з Ердоганом: які теми зачепили

Турецький лідер надалі пропонує посередництво у "встановленні міцного миру між Росією та Україною".

Президент України Володимир Зеленський 20 січня провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом, у якій зокрема говорили про війну.

Про це повідомили в канцелярії турецького лідера.

"У телефонній розмові президента Реджепа Таїпа Ердогана з президентом України Володимиром Зеленським йшлося про розвиток російсько-української війни", – вказано в повідомленні.

Ердоган вкотре повторив, що Туреччина готова "зробити потужний дипломатичний внесок у встановлення міцного миру між Росією та Україною", а також взяти на себе роль фасилітатора та посередника у цьому процесі.

Турецький лідер також висловив українському колезі співчуття у зв’язку з трагічною аварією гелікоптера, що впав у Броварах 18 січня.

Нагадаємо, що перед цим, 16 січня, Ердоган порозмовляв з президентом Росії Володимиром Путіним. Серед тем розмови – обмін полоненими між РФ та Україною, Сирія, зернова угода, газовий хаб.

Додамо, що 12 січня головний омбудсмен Туреччини Шереф Малкоч анонсував телефонні переговори Ердогана окремо з Путіним та окремо з Зеленським для створення гуманітарного коридору між Росією та Україною.

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