Зеленський порозмовляв з головою Світового банку: про що домовились

Зеленський порозмовляв з головою Світового банку: про що домовились

Світовий банк готовий дієво й потужно підтримувати Україну, сказав президент.

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з головою групи Світового банку Девідом Малпассом.

Про це президент повідомив у мережі 4 березня.

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"Триває діалог з фінансовими партнерами – поговорив з головою групи Світового банку Девідом Малпассом. Світовий банк готовий дієво й потужно підтримувати Україну. Це важливо для подолання наслідків російської агресії", – йдеться у повідомленні.