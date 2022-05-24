Зеленський порозмовляв з Мішелем і Трюдо: про що домовилися

Президент України Володимир Зеленський порозмовляв 24 травня з президентом Євроради Шарлем Мішелем та прем’єром Канади Джастіном Трюдо. Головна тема розмов – війна.
Глава держави анонсував наприкінці тижня важливе засідання Європейської ради.
Про це Зеленський сказав у відеозверненні.
"Говорив сьогодні з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем. Наприкінці травня відбудеться важливе засідання Європейської ради, присвячене питанням допомоги Україні. Тож скоординували позиції. Зокрема й щодо посилення санкцій проти Росії", – розповів президент.
Щодо розмови з Трюдо, то за словами Зеленського, говорили передусім про оборонну підтримку України.
"Про подальшу політичну взаємодію й надання нашій державі всього обсягу допомоги, зокрема фінансової, яка так необхідна, щоб подолати окупантів", – додав глава держави.
Нагадаємо, Зеленський подякував усім партнерам, які надсилають Україні зброю. Утім, країна все ще потребує важкого озброєння.
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