Зеленський порозмовляв з Орбаном: про що домовились

Зеленський порозмовляв з Орбаном: про що домовились

Сторони домовились докладати спільних зусиль для мирного врегулювання.

Президент України Володимир Зеленський 22 лютого провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

Про це український лідер повідомив у мережі.

"Телефонні розмови з партнерами тривають. Ознайомив прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана з безпековою ситуацією в регіоні. Домовились докладати спільних зусиль для мирного врегулювання", ­– йдеться у повідомленні Зеленського.

Нагадаємо, цього ж дня раніше президент України провів розмову з турецьким лідером Реджепом Ердоганом, головною темою якої було визнання Росією "незалежності" ОРДЛО.

Напередодні, 21 лютого, президент РФ Володимир Путін оголосив про визнання нібито незалежності самопроголошених "ДНР" та "ЛНР". Він також підписав відповідні укази та договори про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу між РФ та "ЛДНР". Крім того, Путін доручив ввести в ОРДЛО російські війська, які де-факто там перебувають ще від 2014 року.

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