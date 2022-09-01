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Зеленський порозмовляв з прем’єром Ізраїлю та зробив після цього заяву

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Зеленський порозмовляв з прем’єром Ізраїлю та зробив після цього заяву

Фото: Офіс президента України

Президент України Володимир Зеленський 1 вересня провів першу телефону розмову з прем'єр-міністром Ізраїлю Яїром Лапідом.

Після неї Зеленський заявив, що розраховує на практичну допомогу Україні для боротьби з російською агресією.

Про це президент написав у Мережі.

"Провів першу телефонну розмову з новим прем'єр-міністром Ізраїлю Яїром Лапідом. Розраховую на приєднання його країни до антиросійських санкцій та на практичну допомогу Україні щодо протидії агресії РФ", – йдеться в заяві глави держави.

Нагадаємо, напередодні у Києві Зеленський зустрівся з сенаторами США Робертом Портманом та Емі Клобучар. Сторони обговорили ситуацію на фронті та санкції проти Росії.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
1086
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