Зеленський порозмовляв з прем’єром Ізраїлю та зробив після цього заяву

Після неї Зеленський заявив, що розраховує на практичну допомогу Україні для боротьби з російською агресією.

Про це президент написав у Мережі.

"Провів першу телефонну розмову з новим прем'єр-міністром Ізраїлю Яїром Лапідом. Розраховую на приєднання його країни до антиросійських санкцій та на практичну допомогу Україні щодо протидії агресії РФ", – йдеться в заяві глави держави.

Нагадаємо, напередодні у Києві Зеленський зустрівся з сенаторами США Робертом Портманом та Емі Клобучар. Сторони обговорили ситуацію на фронті та санкції проти Росії.

Зеленський провів таємну нараду зі всім силовим та військовим керівництвом

Читайте також: