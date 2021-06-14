Зеленський поскаржився, що РФ затягує проведення його зустрічі з Путіним

Президент припустив, що Росія може здійснити провокації в середині вересні під час своїх військових навчань.

Президент Володимир Зеленський заявив, що російська сторона затягує проведення його зустрічі з Володимиром Путіним.

Про це глава держави заявив в інтерв’ю Agence France-Presse, Reuters та Associated Press, текст якого наводить Офіс президента.

За його словами, наразі Росія повільно відводить свої війська від кордонів з Україною. Зеленський припустив, що Кремль може здійснити провокації в середині вересні під час своїх військових навчань.

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"Сьогодні ми, на превеликий жаль, маємо бути готовими до ускладнень у будь-який день. Я не вважаю, що це буде, але ймовірність провокацій є, зокрема в середині вересня, коли буде "Захід-2021" (спільні військові навчання Росії та Білорусі "Захід-2021" — Ред.)", — зазначив він.

Президент вважає, що Росія не зацікавлена в повномасштабній війні, бо розуміє, що "Україна не відступить, піде до кінця, і це може вилитися в Третю світову війну".

Зеленський вірить, що зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним може активізувати мирні переговори, хоча російська сторона затягує її проведення без зрозумілих причин.

"Будемо сподіватися, що найближчим часом ми отримаємо адженду й терміни", — сказав глава держави.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що хоче почути чітке "так" або "ні" від президента США Джо Байдена щодо Плану дій членства в НАТО для України.

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