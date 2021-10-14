Зеленський посмертно присвоїв звання Героя України двом українським військовим

Звання присвоєно посмертно полковнику Миколі Верхогляду і солдату Рустаму Хамраєву.

Президент Володимир Зеленський в День захисників і захисниць України присвоїв звання Героя України з врученням ордена Золота зірка двом українським військовослужбовцям посмертно.

Відповідні укази у четвер, 14 жовтня, опубліковані на сайті глави української держави.

Хамраєв отримав нагороду за особисту мужність і героїзм, проявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, Верхогляд — за особисту мужність і героїзм, проявлені при виконанні бойових і спеціальних завдань.

Нагадаємо:

Україна 14 жовтня святкує День захисників та захисниць . Це державне свято, яке відзначається водночас зі святами Покрови та Днем Українського козацтва. Щоб подякувати живим та вшанувати пам'ять тих, хто загинув за свободу нашої країни - урочистості відбудуться у всій країні.

. Це державне свято, яке відзначається водночас зі святами Покрови та Днем Українського козацтва. Щоб подякувати живим та вшанувати пам'ять тих, хто загинув за свободу нашої країни - урочистості відбудуться у всій країні. Відзнаки до Дня захисників і захисниць України отримали нацгвардійці, рятувальники, прикордонники та полісмени. Всі вони, за словами міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського, героїчно проявили себе на щоденній службі. А дехто - безпосередньо воював і на передовій.

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