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Зеленський посмертно присвоїв звання Героя України двом українським військовим

Зеленський посмертно присвоїв звання Героя України двом українським військовим

УНІАН

Звання присвоєно посмертно полковнику Миколі Верхогляду і солдату Рустаму Хамраєву.

Президент Володимир Зеленський в День захисників і захисниць України присвоїв звання Героя України з врученням ордена Золота зірка двом українським військовослужбовцям посмертно.

Відповідні укази у четвер, 14 жовтня, опубліковані на сайті глави української держави.

Хамраєв отримав нагороду за особисту мужність і героїзм, проявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, Верхогляд — за особисту мужність і героїзм, проявлені при виконанні бойових і спеціальних завдань.

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