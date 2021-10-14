Зеленський посмертно присвоїв звання Героя України двом українським військовим

Звання присвоєно посмертно полковнику Миколі Верхогляду і солдату Рустаму Хамраєву.
Президент Володимир Зеленський в День захисників і захисниць України присвоїв звання Героя України з врученням ордена Золота зірка двом українським військовослужбовцям посмертно.
Відповідні укази у четвер, 14 жовтня, опубліковані на сайті глави української держави.
Хамраєв отримав нагороду за особисту мужність і героїзм, проявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, Верхогляд — за особисту мужність і героїзм, проявлені при виконанні бойових і спеціальних завдань.
Нагадаємо:
- Україна 14 жовтня святкує День захисників та захисниць. Це державне свято, яке відзначається водночас зі святами Покрови та Днем Українського козацтва. Щоб подякувати живим та вшанувати пам'ять тих, хто загинув за свободу нашої країни - урочистості відбудуться у всій країні.
- Відзнаки до Дня захисників і захисниць України отримали нацгвардійці, рятувальники, прикордонники та полісмени. Всі вони, за словами міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського, героїчно проявили себе на щоденній службі. А дехто - безпосередньо воював і на передовій.