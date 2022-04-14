Зеленський "посперечався" з президентом Литви щодо гарантій безпеки і членства в НАТО

Зеленський "посперечався" з президентом Литви щодо гарантій безпеки і членства в НАТО

Президент Литви переконаний, що для України найкращим є шлях до НАТО, а спроба створити паралельну безпекову організацію розпорошить сили Заходу.

Президент Литви Ґітанас Науседа виступив проти створення паралельної НАТО безпекової організації.

Про це він заявив на брифінгу у Києві, пише "Європейська правда".

"Я вірю в НАТО. Будь-які спроби створити щось паралельне, аналогічне – можуть призвести до конкуренції між такими організаціями. Це нас розділить, розпорошить наші сили. Ми не можемо дозволити собі таку розкіш. Тому нам потрібна єдність", - заявив Науседа у відповідь на питання журналіста про створення альтернатичної системи оборонних гарантій.

Президент Литви переконаний, що для України найкращим є шлях до НАТО.

"Я вірю дуже твердо - хоч би що там казали деякі партнери – я вірю що рано чи пізно Україна буде в НАТО і матиме все те, що може надати ця найпотужніша оборонно-безпекова організація у світі", - наголосив він.

Очільник Естонії Алар Каріс підтримав свого литовського колегу: "В Естонії повністю підтримують ідею НАТО. Бути у двох організаціях одночасно неможливо".

Своєю черго Володимир Зеленський зазначив, що наразі Україні не дають орієнтирів щодо членства в Альянсі.

"Україна буде в НАТО, коли Ґітанас Науседа стане генеральним секретарем НАТО. А ми потребуємо гарантій безпеки зараз", - напівжартома сказав Зеленський.

Раніше Володимир Зеленський розповів про візит президентів Польщі, Литви, Латвії, Естонії до Києва.

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