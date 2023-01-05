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Зеленський поспілкувався з Ердоганом: стало відомо, про що говорили

Автор
Оксана РудаОксана Руда
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Зеленський поспілкувався з Ердоганом: стало відомо, про що говорили

фото / Zelenskiy / Official

Президенти двох країн обговорили зокрема ситуацію на ЗАЕС, обмін полоненими за посередництва Туреччини і зернову угоду.

Сьогодні, 5 січня, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Про це повідомляєть на каналі Зеленського в Тelegram.

"Обговорили з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом безпекову співпрацю наших країн, питання ядерної безпеки, зокрема ситуацію на ЗАЕС. Загарбників там не має бути", - зазначив президент України.

Також сторони поспілкувалися про обмін військовополоненими за турецького посередництва і розвиток зернової угоди.

"Цінуємо готовність Туреччини взяти участь у реалізації нашої формули миру", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, 5 січня президент Туреччини Реджеп Ердоган провів телефонні переговори із російським президентом Володимиром Путін, під час яких турецький лідер запропонував главі Кремля "односторонньо припинити вогонь" в Україні. Водночас Путін сказав, що РФ відкрита до діалогу щодо України, але Києву треба враховувати "нові територіальні реалії".

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