Зеленський поспілкувався з Фіцо: що сказав глава української держави

Президент України Володимир Зеленський вперше мав розмову з прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо.

Пізніше під час заяв президента для ЗМІ за підсумками зустрічі з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте український лідер прокоментував заяви Фіцо.

Зеленський зауважив, що вперше поспілкувався з Фіцо, а також зазначив, що деталі цієї розмови залишаться між ними.

Він додав, що задоволений тим, що на рівні урядів між Україною та Словаччиною триває діалог.

"Я сьогодні пану Фіцо вже багато всього сказав. Думаю, нам важливо підтримувати нормальні стосунки між країнами. Його країна не у війні, слава Богу, і я бажаю його народові миру, щоб вони ніколи не бачили, що Путін може принести у їхню країну. Це добре, що він цього не відчуває. Але він має підтримувати нас, інакше йому доведеться зрозуміти, що Путін ніколи не зупиниться, якщо його не зупинити", - резюмував Зеленський.

Додамо, що за словами Фіцо, його партія SMER сотні разів казала, що Росія порушила міжнародне право, але "реальність є реальність".

Нагадаємо, Фіцо висловив думку про те, що війна в Україні закінчиться найближчим часом.

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