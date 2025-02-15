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Зеленський поспілкувався з Макроном: обговорили справедливе закінчення війни

Зеленський поспілкувався з Макроном: обговорили справедливе закінчення війни

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Франції Еммануелем Макроном 15 лютого / Фото: Сайт президента України

Український президент поговорив з французьким колегою про гарантії безпеки.

Президент України Володимир Зеленський 15 лютого 2025 року поспілкувався з президентом Франції Емманюелем Макроном.

Про це глава держави заявив у повідомленні у соціальних мережах. 

"Продуктивна розмова з президентом Франції Емманюелем Макроном. Поінформував про сьогоднішню зустріч із віцепрезидентом США Джей Ді Венсом і нещодавню телефонну розмову з президентом Трампом", — йдеться у повідомленні. 

"Маємо напрацювати спільну з Америкою та Європою ефективну стратегію для наближення справедливого миру і разом сидіти за столом переговорів. Обговорили багато важливих питань, зокрема гарантії безпеки та конкретні пропозиції Франції. Важливо, що в нас однакове бачення того, яким має бути справедливе закінчення війни. Дякую за всі зусилля заради нашої спільної безпеки в майбутньому та відданість принципу "нічого про Україну без України", — резюмував Зеленський. 

Нагадаємо, Зеленський вважає, що телефонна розмова президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним навряд чи несе якісь суттєві ризики. Він додав, що вважає, що Трамп сильніший за Путіна. 

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