Зеленський поспілкувався з Макроном: стало відомо, про що говорили

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Про це повідомив глава держави на своїй сторінці у Telegram.

"Провів телефонну розмову з Еммануелем Макроном. Інформував про ситуацію на полі бою та на атомних станціях України. Наголосив на демілітаризації ЗАЕС. Також розглянули співпрацю щодо забезпечення енергетичної стабільності України, зокрема захисту системи від повітряних атак", - написав Зеленський.

Обстріл ЗАЕС

Вранці 20 листопада російські окупанти знову обстріляли Запорізьку атомну електростанцію. Там зафіксували щонайменше 12 "прильотів" на майданчик Запорізької АЕС.

Генеральний директор МАГАТЕ "звернувся до обох сторін конфлікту" якнайшвидше домовитися та запровадити зону ядерної безпеки та безпеки навколо ЗАЕС.

Водночас росіяни не пускають експертів МАГАТЕ на Запорізьку АЕС після обстрілів. Окупанти таким чином ховають свідчення своїх злочинів, і хочуть звинуватит Україну в осбтірлах, кажуть в "Енергоатомі".

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