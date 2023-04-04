Зеленський поспілкувався з представниками Палати представників Конгресу США: обговорили ситуацію на фронті

Відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського та нашої команди із делегацією Палати представників Конгресу США від Республіканської партії на чолі з головою Постійного комітету з питань розвідки Майком Тернером.

Про це пише очільник Офісу президента Андрій Єрмак.

Як зазначив президент України під час зустрічі, двопалатна й двопартійна підтримка з боку США, президента Байдена, всього американського народу відіграла вирішальну роль у здатності нашої держави протистояти Росії у війні за свою свободу та демократичні цінності.

«Високий рівень підтримки та взаємодії між державами необхідно зберігати, бо це якраз і є запорукою перемоги над російським злом», - йдеться у повідомленні.

Говорили також про подальші напрями сприяння з боку США та роль Конгресу в цьому процесі.

Ситуація на фронті стала окремою темою розмови. Володимир Зеленський поінформував делегацію Конгресу про ситуацію на передовій та окреслив прогноз її розвитку на наступні місяці. «В нас є мета, ми її досягнемо, наш народ вірить в українську армію». - сказав Зеленський.

Дуже важливою для успіху є якнайшвидша передача вже заявленої безпекової підтримки.

Існує велика необхідність надання для потреб сил оборони військової техніки та озброєння, яке може вплинути на подальший перебіг бойових дій і припинити російський терор проти мирних українських міст. Про це зазначив Володимир Зеленський.

«Ми подякували конгресменам за висловлену потужну підтримку України, зокрема з боку Республіканської партії, та готовність і далі допомагати нашій державі для забезпечення перемоги над росіянами», - написав Єрмак.

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Нагадаємо, що раніше передавання Україні F-16 у Конгресі назвали "нерозумним використанням ресурсів". Таку заяву зробив американський конгресмен-демократ Адам Сміт.

Проте винищувачі F-16 можуть з'явитися в Україні у "вирішальний та поворотний" момент війни. Про це сказав голова комітету із закордонних справ Палати представників США Майкл Маккол.

Раніше у Білому домі запевнили, що Україна має двопалатну підтримку в американському Конгресі. Про це зазначила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр.

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