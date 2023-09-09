Зеленський поспілкувався з прем'єр-міністром Саудівської Аравії: про що говорили

Лідери обговорили актуальні питання взаємодії між Україною та Королівством Саудівська Аравія у продовження їхнього діалогу, розпочатого під час двосторонньої зустрічі у Джидді 19 травня поточного року.

Про це інформує сайт глави держави.

Володимир Зеленський висловив подяку Спадкоємному принцу Мухаммаду бін Салману аль Сауду за послідовну підтримку всіх мирних зусиль.

Президент окремо відзначив успішне проведення в Саудівській Аравії 5 серпня цього року другої зустрічі радників із національної безпеки та політичних директорів зовнішньополітичних відомств країн світу щодо ключових принципів сталого й справедливого миру в Україні.

Також читайте Зеленський звернувся до українців наприкінці дня: про що важливе сказав президент

Нагадаємо, раніше в ексклюзивному інтерв'ю Наталії Мосейчук президент України Володимир Зеленський заявив, що не хоче, щоб українці жили без виборів кілька років.

Читайте також: