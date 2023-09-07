Зеленський поспілкувався з прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком: про що йшлось

Президент наголосив, що Україна потребує посилення ППО на Одещині.

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 7 вересня, поспілкувався з прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком. Вони обговорили безпеку Одещини та ситуацію на полі бою.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Президент та британський прем'єр-міністр обговорили безпеку судноплавства у Чорному морі та роботу "зернового коридору".

"Україна вже тричі успішно продемонструвала можливість експорту зерна альтернативним маршрутом. Ми готові робити це й надалі. Але, щоб гарантувати безпеку судноплавства, ми потребуємо допомоги партнерів, зокрема суттєвого посилення системи протиповітряної оборони Одещини", - повідомив Зеленський.

Президент також повідомив Сунаку про ситуацію на полі бою та подякував Британії за потужну допомогу. Також йшлось про продовження співпраці, зокрема можливій участі представників Великої Британії у Форумі оборонних індустрій, який відбудеться в Україні восени.

"Володимир Зеленський і Ріші Сунак відзначили початок роботи над двосторонніми безпековими документами в межах Спільної декларації G7 щодо підтримки України. Президент і прем’єр-міністр скоординували позиції напередодні важливих міжнародних заходів, а також обговорили наступні кроки в підготовці Глобального саміту миру", - повідомили у пресслужбі ОП.

Нагадаємо, Зеленський розсекретив ім'я розвідника, який воював у тилу окупантів

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